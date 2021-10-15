На Чукотке задержан угрожавший массовыми убийствами в школе подросток
Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. Об этом сообщили в мэрии Анадыря.
Отмечается, что в среду ученики школы на улице Мира обнаружили в чате в WhatsApp сообщение бывшего ученика с угрозой атаки на учреждение с применением огнестрельного оружия.
«Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия», — приводит сообщение РИА Новости.
Сотрудники УМВД и УФСБ РФ по региону 13 октября установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. Подросток признался, что опубликовал угрозы из хулиганских побуждений. В ходе оперативных мероприятий у задержанного изъяли пневматическое оружие.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий», — добавили в мэрии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru