На Чукотке задержан угрожавший массовыми убийствами в школе подросток

Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. Об этом сообщили в мэрии Анадыря.

Отмечается, что в среду ученики школы на улице Мира обнаружили в чате в WhatsApp сообщение бывшего ученика с угрозой атаки на учреждение с применением огнестрельного оружия.

«Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия», — приводит сообщение РИА Новости.

Сотрудники УМВД и УФСБ РФ по региону 13 октября установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. Подросток признался, что опубликовал угрозы из хулиганских побуждений. В ходе оперативных мероприятий у задержанного изъяли пневматическое оружие.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий», — добавили в мэрии.

