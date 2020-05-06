На чиновника из Брянска завели дело за выдачу незаконных пропусков
Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района г. Брянска по подозрению в оформлении нелегальных пропусков для ряда коммерческих предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт СК РФ.
Выданные чиновником пропуска позволили ряду предприятий розничной торговли продолжать деятельность во время ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Главу администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, его действия приравниваются к 285 статье УК РФ.
По предварительным данным, фальшивые документы были выданы еще в апреле (ограничения действуют в Брянске начиная с 17 марта). Подозреваемый нарушил соответствующее постановление областного правительства. Следователи продолжают работу.
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