На чиновника из Брянска завели дело за выдачу незаконных пропусков

Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района г. Брянска по подозрению в оформлении нелегальных пропусков для ряда коммерческих предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт СК РФ.

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Выданные чиновником пропуска позволили ряду предприятий розничной торговли продолжать деятельность во время ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Главу администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, его действия приравниваются к 285 статье УК РФ.

По предварительным данным, фальшивые документы были выданы еще в апреле (ограничения действуют в Брянске начиная с 17 марта). Подозреваемый нарушил соответствующее постановление областного правительства. Следователи продолжают работу.

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
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