На борту горящего танкера было 11 россиян

11 граждан России, столько же филиппинцев, а также один представитель Грузии находились на борту танкера Front Altair, который загорелся, предположительно, в результате атаки в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию – владельца судна из Норвегии. Весь экипаж эвакуирован, отмечает RT.

В компании также подчеркнули, что взрыв и дальнейший пожар пока рано считать результатом нападения. Ранее сообщалось, что в Оманском заливе произошло нападение на два танкера. По неподтверждённым пока данным, они были торпедированы. Всего иранские экстренные службы спасли 44 моряка.

Как отмечают argumenti.ru, о судьбе поврежденных судов поступает противоречивая информация. Агентство Al-Mayadeen сообщило, что один танкер полностью затонул, однако Reuters опровергло эти данные, ссылаясь на представителя судовладельца.

