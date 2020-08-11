На базе США между Кувейтом и Ираном прогремел взрыв

Взрыв прогремел на американской базе, расположенной между Кувейтом и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бомбу взорвали неизвестные вооруженные люди.

Информации о пострадавших и жертвах в результате инцидента пока нет.

