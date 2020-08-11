На базе США между Кувейтом и Ираном прогремел взрыв
11 августа 202000:43
Взрыв прогремел на американской базе, расположенной между Кувейтом и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, бомбу взорвали неизвестные вооруженные люди.
Информации о пострадавших и жертвах в результате инцидента пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru