На Байкале спасли провалившихся под лед мужчину и троих детей
Туристы из Томска - мужчина и трое детей - провалились под лед на Байкале, они спасены. Об этом сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд.
Инцидент произошел в районе Сарминской косы. Автомобиль Honda Stream провалился под лед Байкала, частично погрузившись в воду. В салоне находились водитель и три ребенка 8-11 лет. К моменту прибытия спасателей они самостоятельно покинули машину.
«Один ребенок промок. Вездеходом "Трэкол" дети были доставлены на базу отдыха в деревню Курма», - сообщили в отряде.
Транспортное средство извлекли из воды с помощью лебедки и сопроводили к берегу.
Ранее два рыбака на мотобуксировщике провалились под лед в Калининградской области, спасатели нашли тело одного из мужчин, пишет RT.
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