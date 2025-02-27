На Байкале спасли провалившихся под лед мужчину и троих детей

Туристы из Томска - мужчина и трое детей - провалились под лед на Байкале, они спасены. Об этом сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд.

Инцидент произошел в районе Сарминской косы. Автомобиль Honda Stream провалился под лед Байкала, частично погрузившись в воду. В салоне находились водитель и три ребенка 8-11 лет. К моменту прибытия спасателей они самостоятельно покинули машину.

«Один ребенок промок. Вездеходом "Трэкол" дети были доставлены на базу отдыха в деревню Курма», - сообщили в отряде.

Транспортное средство извлекли из воды с помощью лебедки и сопроводили к берегу.

Ранее два рыбака на мотобуксировщике провалились под лед в Калининградской области, спасатели нашли тело одного из мужчин, пишет RT.

