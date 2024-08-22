На Байкале катер перевернулся после столкновения с бревном
Катер столкнулся с бревном в акватории Байкала в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 21 августа на озере в районе села Новый Энхалук.
«Местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна "Амур". Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном», — указали в прокуратуре.
В результате ЧП пассажиры не пострадали. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.
Между тем Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало на 85 тысяч рублей организаторов прогулок на городском пруду в Екатеринбурге, которые работали без договора на водопользование, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru