На Байкале катер перевернулся после столкновения с бревном

Катер столкнулся с бревном в акватории Байкала в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 21 августа на озере в районе села Новый Энхалук.

«Местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна "Амур". Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном», — указали в прокуратуре.

В результате ЧП пассажиры не пострадали. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Между тем Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало на 85 тысяч рублей организаторов прогулок на городском пруду в Екатеринбурге, которые работали без договора на водопользование, пишет Ura.ru.

