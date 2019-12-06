На авиабазе США застрелили двоих военных
На авиабазе военно-морских сил США в штате Флорида произошла стрельба. Как сообщает телеканал MCNBC, один из военнослужащих открыл огонь по своим сослуживцам.
ЧП произошло на военно-морском аэродроме Пенсакола. Всего огнестрельными ранениями в госпиталь были доставлены 11 человек. В результате инцидента погибли двое военнослужащих. В свою очередь телеканал «360» уточняет, что пострадали 8 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также отмечается, что сам стрелок был ликвидирован. В настоящее время авиабаза оцеплена.
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