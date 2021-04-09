На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

В штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, подземные толчки были зарегистрированы в 17:10 по местному времени (20:10 по Москве). Эпицентр землетрясения специалисты зафиксировали в 27 километрах к юго-востоку от поселения Кантвелл.

По данным службы, никто не пострадал, данных о разрушениях нет. Также не была объявлена угроза цунами. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине около 70 километров.

