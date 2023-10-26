На Алтае возбудили уголовное дело из-за просроченных лекарств для льготников

В результате бюджету был нанесен урон на сумму 3,35 миллиона рублей. Как отмечается, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В Следственном комитете уточнили, что в настоящее время проводится целый комплекс следственных процессуальных действий, в том числе по выявлению выновных. В ведомстве также отметили, что заявки на приобретение препаратов были сформированы без качественного и количественного определения их потребности.

Ранее в Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

