На Алтае возбудили уголовное дело из-за просроченных лекарств для льготников

Сотрудники Следственного комитета России по республике Алтай возбудили уголовное по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после того, как чиновники местного министерства здравоохранения закупили очень много лекарств для льготников, в итоге срок годности части препаратов истёк, сообщает РИА Новости.

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В результате бюджету был нанесен урон на сумму 3,35 миллиона рублей. Как отмечается, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В Следственном комитете уточнили, что в настоящее время проводится целый комплекс следственных процессуальных действий, в том числе по выявлению выновных. В ведомстве также отметили, что заявки на приобретение препаратов были сформированы без качественного и количественного определения их потребности.

Ранее в Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеСКРРеспублика Алтай.Лекарства

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