На Алтае обнаружены тела трёх погибших под лавиной туристов

Члены поисково-спасательной группы обнаружила тела трех из семи туристов, погибших под лавиной в горах Алтая. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в региональном МЧС. Источник подчёркивает, что в общей сложности на месте ЧП работают 30 спасателей и два вертолета.

Под лавину в районе Южно-Чуйского хребта попали девять участников секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Семеро из них погибли, отмечают argumenti.ru. ЧП произошло ещё в понедельник, 6 мая, однако члены группы, которым удалось спастись, сообщили спасателям о трагедии только сегодня из-за отсутствия в горах сотовой связи.

Выяснением всех подробностей случившегося занимается Следственный Комитет России. Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами.

