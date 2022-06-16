На Алтае МЧС ведет поиски туристки из Петербурга, упавшей в реку
В республике Алтай МЧС ведет поиски туристки из Петербурга, которая упала в реку в районе подножия горы Белухи. Об этом сообщает ТАСС.
Женщину унесло течением. Отмечается, что участники группы пытались найти женщину самостоятельно, однако позже обратились за помощью.
Пока поиски результатов не дали. К поисковым работам подключены также вертолеты. В частности, вылет вертолета Ми-8 МЧС России с группой спасателей запланирован на утро 17 июня.
В ведомстве отметили, что поиски осложняются сложным рельефом местности.
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