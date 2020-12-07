На аэродроме в Таганроге неизвестные украли детали из самолета Ил-80
7 декабря 202022:23
Неизвестные вскрыли грузовой люк самолета Ил-80 и украли детали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию по региону.
По данным источника агентства, неизвестные украли несколько десятков радиостанций. Отмечается, что транспортная полиция начала проверку инцидента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru