На аэродроме в Таганроге неизвестные украли детали из самолета Ил-80

Неизвестные вскрыли грузовой люк самолета Ил-80 и украли детали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию по региону.

По данным источника агентства, неизвестные украли несколько десятков радиостанций. Отмечается, что транспортная полиция начала проверку инцидента.

