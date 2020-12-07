На аэродроме в Таганроге неизвестные украли детали из самолета Ил-80

Неизвестные вскрыли грузовой люк самолета Ил-80 и украли детали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию по региону.

По данным источника агентства, неизвестные украли несколько десятков радиостанций. Отмечается, что транспортная полиция начала проверку инцидента.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Самолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры