На 44-м году жизни умерла журналистка и активистка Татьяна Никонова
В возрасте 43 лет скончалась журналистка, активистка и феминистка Татьяна Никонова. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
По словам близких, женщина скоропостижно скончалась в результате болезни. О конкретных причинах не сообщается. В сообщении отмечается, что дата и место прощания будут указаны позднее.
Никонова вела крупный секс-просветительский и феминистский блог, его аудитория в Instagram и Telegram достигала 300 тысяч подписчиков. Кроме того, в начале 2000-х годов она основала первый в России блог о жизни знаменитостей Spletnik. Журналистка также была внештатной сотрудницей таких СМИ, как Афиша Daily, Wonderzine, РБК, The Village, GQ. Татьяна Никонова в качестве эксперта неоднократно принимала участие в мероприятиях, посвященных вопросам семьи, телесности, прав женщин.
"Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", - указано в сообщении. Авторами сообщения выступили "коллеги и друзья" погибшей.
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