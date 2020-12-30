На 1-ом км МКАД из-за аварии затруднено движение
30 декабря 202021:52
На 1-ом км МКАД произошло ДТП, в результате которого оказались перекрыты три полосы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства в экстренных службах, столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой автомобиль Mazda.
Отмечается, что спасатели в настоящее время деблокируют человека из одной машины, попавшей в ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru