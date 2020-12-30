На 1-ом км МКАД из-за аварии затруднено движение

На 1-ом км МКАД произошло ДТП, в результате которого оказались перекрыты три полосы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в экстренных службах, столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой автомобиль Mazda.

Отмечается, что спасатели в настоящее время деблокируют человека из одной машины, попавшей в ДТП.





