Мёртвый срочник найден в кабинете командира в ВЧ Калужской области

Военнослужащий Сергей Сафонов, предположительно, свёл счёты с жизнью в Калужской области. Как сообщает «Коммерсант», это произошло в воинской части Ракетных войск стратегического назначения в городе Козельске. Тело 21-летнего солдата срочной службы обнаружили в кабинете командира ВЧ.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства». Однако родственники военнослужащего утверждают, что это было убийство и хотят добиться переквалификации статьи.

Как уточняет Ura.ru, лицо солдата было загримировано, чтобы скрыть синяки. В ходе независимого судебно-медицинского исследования эксперт идентифицировал следы, характерные для последствий ударов тупым предметом. Это может свидетельствовать о борьбе.

