Мёртвый охранник найден в Галерее искусств Церетели в Москве
Трагический случай произошёл в Галерее искусств Зураба Церетели в центре российской столицы. Там погиб сотрудник частного охранного предприятия. Тело 57-летнего мужчины было найдено накануне в здании галереи на улице Пречистенка.
На голове погибшего зияла открытая рана, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, несчастье случилось, когда секьюрити спускался по лестнице в подвал, где находится комната охраны. Оступившись, он упал и ударился головой о кафельную плитку.
Медики прибывшей скорой помощи уже не могли ничего поделать, им оставалось только констатировать смерть. Следственные органы выясняют все обстоятельства гибели охранника.
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