Мёртвый мужчина найден в храме в Москве

Скончавшегося мужчину нашли в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переясловской слободе в Москве. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле не замечено, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причину смерти теперь должны установить эксперты-криминалисты.

В работу также включились следователи. Труп обнаружили накануне вечером. Храм расположен во 2-ом Крестовском переулке в районе метро «Рижская». Уже установлено, что умерший - 54-летний житель столицы.

