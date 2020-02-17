МВД проводит проверку гибели отставного полицейского в госпитале министерства

Служебная проверка проводится в МВД по факту гибели полицейского в отставке в министерском госпитале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

По данным агентства, отставной полковник полиции погиб в результате получения ожогов от горячей воды в Главном клиническом госпитале МВД в Москве. Он проходил плановый осмотр в учреждении.

Как заявила Волк агентству, виновные в случившемся будут привлечены к ответственности. Также, по ее словам, будет оказана помощь семье погибшего.

