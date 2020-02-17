МВД проводит проверку гибели отставного полицейского в госпитале министерства
17 февраля 202022:07
Служебная проверка проводится в МВД по факту гибели полицейского в отставке в министерском госпитале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.
По данным агентства, отставной полковник полиции погиб в результате получения ожогов от горячей воды в Главном клиническом госпитале МВД в Москве. Он проходил плановый осмотр в учреждении.
Как заявила Волк агентству, виновные в случившемся будут привлечены к ответственности. Также, по ее словам, будет оказана помощь семье погибшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
ФОТО:
ТЕГИ:Полиция
Горячие новости
- «Газпром» выиграл в споре с Литвой о претензиях на 1,4 млрд евро
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
- Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
- Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены
- Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе