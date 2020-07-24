МВД: Полиция Москвы будет пресекать проявления национальной нетерпимости

Полиция Москвы будет жестко пресекать любые провокации на национальной почве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что, согласно российскому законодательству, иностранные граждане могут получить временный запрет на въезд сроком на 5 лет.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтов между гражданами. В результате пострадал мужчина и его автомобиль. Также неизвестные ограбили кафе на сумму 50 тысяч рублей и повредили имущество.

По данным полиции, задержано 25 человек. Возбуждены уголовные дела. В ФСБ заявили, что каждый из причастных к произошедшему понесет наказание.

