МВД подтвердило задержание проникшего в детсад мужчины
Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило задержание подозреваемого в проникновении с ножом на территорию детского сада.
Как уточнили в главке, мужчину выявили и задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области в городе Кудрово. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Предполагаемый злоумышленник препровождён в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно, что сегодня днём неизвестный мужчина через забор проник на территорию частного детского сада «Маленькая страна» в Кудрово – ближайшем пригороде Северной столицы, после чего залез на крышу беседки. После появления охранника, он убежал.
Очевидцы рассказывают, что неизвестного преследовали двое других мужчин с требованием вернуть им сотовые телефоны. Поведение злоумышленника производило впечатление неадекватности. В результате происшествия никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- МВД подтвердило задержание проникшего в детсад мужчины
- Байден расширил санкции против Белоруссии
- Белоруссия просит РФ о новом кредите вместо транша МВФ
- США ввели санкции против трех организаций из России
- СМИ: Задержан подозреваемый в проникновении в детсад с ножом
- СМИ: Концерты в формате COVID-free могут разрешить в России
- Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ для стабилизации цен на продукты
- Верховный суд отказался восстановить Грудинина кандидатом на выборах в Госдуму
- Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию от COVID-19 под личный контроль
- США ввели санкции против трех российских компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru