МВД подтвердило задержание проникшего в детсад мужчины

Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило задержание подозреваемого в проникновении с ножом на территорию детского сада.

Как уточнили в главке, мужчину выявили и задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области в городе Кудрово. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Предполагаемый злоумышленник препровождён в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что сегодня днём неизвестный мужчина через забор проник на территорию частного детского сада «Маленькая страна» в Кудрово – ближайшем пригороде Северной столицы, после чего залез на крышу беседки. После появления охранника, он убежал.

Очевидцы рассказывают, что неизвестного преследовали двое других мужчин с требованием вернуть им сотовые телефоны. Поведение злоумышленника производило впечатление неадекватности. В результате происшествия никто не пострадал.

