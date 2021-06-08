МВД: Подростки в Волжском стреляли друг в друга, снимая видео

В полиции опровергли информацию о неизвестном мужчине, якобы обстрелявшем подростков из пневматики в городе Волжском Волгоградской области.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на самом деле подростки стреляли друг в друга из пневматической винтовки, записывая происходящее на видео.

В результате один из них получил ранение в голень, второй – в предплечье. При этом угрозу для жизни блогеров эти ранения не представляют.

Ранее сообщалось, что в поселке Краснооктябрьский города Волжского неизвестный мужчина ранил подростков из пневматики, после чего скрылся.

