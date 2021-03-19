МВД Грузии возбудило дело в связи с гибелью медсестры после вакцинации
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту гибели медсестры после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что расследование ведётся по статье «причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.
Ранее телеканал «Rustavi 2» со ссылкой на родственников медсестры сообщил, что женщина впала в кому после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает RT. Её перевезли в Тбилиси, однако врачам спасти её не удалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru