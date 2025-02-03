МВД Грузии: На акции протеста у въезда в Тбилиси задержали более 30 человек

Более 30 человек задержали во время прошедшей накануне акции протеста у въезда в Тбилиси, сообщило МВД Грузии.

Согласно данным, 2 февраля на проспекте Агмашенебели, недалеко от торгового центра «Тбилиси Молл», сотрудники правоохранительных органов задержали 31 человека. Отмечается, что всех их задержали за административное правонарушение по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Указывается, что некоторые из задержанных уже освобождены под расписку, в том числе один из лидеров «Коалиции за перемены», бывший председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Накануне участники акции протеста пытались перекрыть центральную автомагистраль у въезда в Тбилиси. Они требовали проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протестов, передает «Радиоточка НСН».

