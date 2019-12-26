Музыкант группы «Мертвый месяц» едва не погиб в московском метро

Пассажиром, едва не попавшим под поезд на станции метро «Китай-город» утром 26 декабря, оказался бас-гитарист группы «Мертвый месяц» Алексей Галыгин. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Родственники музыканта рассказали, что Алексей ехал на работу в клинику. На перроне у него закружилась голова. К счастью, машинист поезда успел остановить состав.

Галыгина осмотрели в приемном отделении НИИ Склифосовского, рассказали его родственники. Видимых травм у него нет.

