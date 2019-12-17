Мужеубийца зарубила дочь из ревности, зарыв тело в огороде

Жительница Тюмени зарубила топором свою 19-летнюю дочь из-за ревности. Подробности жестокой расправы обнародовал региональный главк министерства внутренних дел.

По данным следствия, всё произошло во время бурной пьянки. Сильно пьяная женщина приревновала дочь к своему сожителю. В ярости подозреваемая нанесла девушке несколько сильных ударов топором. Зарубленная жертва умерла на месте.

Пытаясь замести следы преступления, злоумышленница закопала тело убитой дочери в огороде, сообщает «ФедералПресс». Выяснилось, что эта женщина уже была осуждена за убийство мужа. Освободившись, она нигде не работала и вела маргинальный образ жизни.

Задержанная признала свою вину. Сейчас её сожителя проверяют на возможное укрывательство преступления.

