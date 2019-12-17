Мужеубийца зарубила дочь из ревности, зарыв тело в огороде
Жительница Тюмени зарубила топором свою 19-летнюю дочь из-за ревности. Подробности жестокой расправы обнародовал региональный главк министерства внутренних дел.
По данным следствия, всё произошло во время бурной пьянки. Сильно пьяная женщина приревновала дочь к своему сожителю. В ярости подозреваемая нанесла девушке несколько сильных ударов топором. Зарубленная жертва умерла на месте.
Пытаясь замести следы преступления, злоумышленница закопала тело убитой дочери в огороде, сообщает «ФедералПресс». Выяснилось, что эта женщина уже была осуждена за убийство мужа. Освободившись, она нигде не работала и вела маргинальный образ жизни.
Задержанная признала свою вину. Сейчас её сожителя проверяют на возможное укрывательство преступления.
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