Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой

Житель деревни Панарино Тульской области открыл огонь из ружья по женщине, которая шла по улице с 2-летней девочкой на руках, ребенок скончался на месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла накануне вечером. По данным агентства, мотивом поступка могла стать личная обида: жителя деревни назвали «толстым и пьяным». Отмечается, что мужчина стрелял не прицельно.

Пострадавшая 42-летняя женщина госпитализирована с различными повреждениями, сообщает РИА ФАН.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, стрелявшего задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего»), «Приготовление к преступлению» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Решается вопрос о его заключении под стражу, пишет «Свободная пресса».

