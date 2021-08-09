Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой
Житель деревни Панарино Тульской области открыл огонь из ружья по женщине, которая шла по улице с 2-летней девочкой на руках, ребенок скончался на месте. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла накануне вечером. По данным агентства, мотивом поступка могла стать личная обида: жителя деревни назвали «толстым и пьяным». Отмечается, что мужчина стрелял не прицельно.
Пострадавшая 42-летняя женщина госпитализирована с различными повреждениями, сообщает РИА ФАН.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, стрелявшего задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего»), «Приготовление к преступлению» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Решается вопрос о его заключении под стражу, пишет «Свободная пресса».
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