Мужчина упал при полете на параплане в Ленобласти
В Приозерском районе Ленинградской области 41-летний мужчина во время полета на параплане совершил жесткую посадку и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ на своем сайте.
В настоящий момент пострадавший находится в медучреждении, его состояние оценивается как критическое. У него диагностированы множественные переломы. Подразделение инициировало проверку по данному инциденту.
Следователи установили, что падение произошло около 17 часов в среду 30 июня около деревни Сосновка. Отмечается,что параплан принадлежал пострадавшему.
Проверка проводится по части 1 статьи 263, части 1 статьи 238 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации сверхлегкого воздушного судна и возможное оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности".
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