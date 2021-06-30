Мужчина упал при полете на параплане в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области 41-летний мужчина во время полета на параплане совершил жесткую посадку и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ на своем сайте.



В настоящий момент пострадавший находится в медучреждении, его состояние оценивается как критическое. У него диагностированы множественные переломы. Подразделение инициировало проверку по данному инциденту.

Следователи установили, что падение произошло около 17 часов в среду 30 июня около деревни Сосновка. Отмечается,что параплан принадлежал пострадавшему.

Проверка проводится по части 1 статьи 263, части 1 статьи 238 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации сверхлегкого воздушного судна и возможное оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности".

