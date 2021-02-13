Мужчина украл мощи из храма в Петербурге и продал их за 500 рублей

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в краже мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заявление о краже подал охранник храма. Записи с камер видеонаблюдения выявили, что преступник положил ларец с мощами в рюкзак и покинул здание. Сторож обнаружил пропажу лишь спустя некоторое время. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника "в кратчайшие сроки".

33-летний житель города успел продать частицу мощей антиквару за 500 рублей. Мощи Матроны Московской отдадут обратно в храм. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража".



