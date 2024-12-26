Мужчина ударил ножом пассажира московского метро. Видео

Пассажир московского метро ударил ножом своего оппонента в ходе драки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проинформировала прокуратура российской столицы в своем Telegram-канале.

Конфликт между двумя мужчинами возник в переходе станций «Петровский парк» (БКЛ) и «Динамо» (Замоскворецкая линия), как сказано в сообщении «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Во время драки 27-летний подозреваемый нанес удар ножом пострадавшему в грудь.

В надзорном ведомстве уточнили, что раненый госпитализирован. Подозреваемый задержан и отправлен судом в следственный изолятор. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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Фото: t.me/moscowproc
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