Мужчина скончался под стенами Кремля

64-летний мужчина скончался в центре Москвы 12 января. Он оказался работником Александровского сада, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, мужчина решил отдохнуть после обеда на рабочем месте. Когда он уснул, у него случился приступ. Ему вызвали «скорую», но медикам оставалось только констатировать смерть.

Как говорится в материале, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

