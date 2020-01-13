Мужчина скончался под стенами Кремля
13 января 202012:35
64-летний мужчина скончался в центре Москвы 12 января. Он оказался работником Александровского сада, сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, мужчина решил отдохнуть после обеда на рабочем месте. Когда он уснул, у него случился приступ. Ему вызвали «скорую», но медикам оставалось только констатировать смерть.
Как говорится в материале, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КремльПроисшествие
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