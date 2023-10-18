Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм

Сотрудники вневедомственной охраны в Балашихе задержали мужчину, который ворвался с ножом в православный храм. Об этом информирует Федеральная служба войск национальной гвардии РФ на своём сайте.

ЧП случилось в храме Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодорожный. Как оказалось, неадекватный гражданин кричал в церкви о голосах в голове и пытался порезать себе руки. Силовики уговорили гражданина успокоиться и отдать холодное оружие.

Мужчину задержали и передали сотрудникам скорой психиатрической помощи. Уже установлено, что ворвавшийся в храм ранее был судим за тяжкое преступление. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту происшествия организована проверка.

