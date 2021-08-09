Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге

Неизвестный мужчина с ножом проник в частный детский сад в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе Кудрово на Европейском поспекте. Очевидцы зафикисировали момент, как мужчина перелезал через окно, передает РЕН-ТВ.

По словам наблюдавших, мужчина находился в невменяемом состоянии. На место выехали представители полиции.

