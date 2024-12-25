Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде
Сотрудники полиции и Росгвардии в Волгограде задержали гражданина, который с ножом пытался проникнуть в одну из школ. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, сигнал о подозрительном неизвестном поступил в среду, 25 декабря.
Задержанным оказался местный житель 52 лет. По предварительным данным, в момент попытки прохода в здание школы он находился под действием наркотических средств.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», правоохранители по факту этого инцидента проводят проверку. Решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru