Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде

Сотрудники полиции и Росгвардии в Волгограде задержали гражданина, который с ножом пытался проникнуть в одну из школ. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, сигнал о подозрительном неизвестном поступил в среду, 25 декабря.

Задержанным оказался местный житель 52 лет. По предварительным данным, в момент попытки прохода в здание школы он находился под действием наркотических средств.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», правоохранители по факту этого инцидента проводят проверку. Решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела.

