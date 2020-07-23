Мужчина с гранатой взял в заложники полицейского в Полтаве

Сотрудники украинской полиции не смогли задержать подозреваемого в угоне автомобиля в Полтаве: он достал гранату РГД-5 и, угрожая взорвать её, взял в заложники полицейского. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передаёт RT.

Захватчик согласился на обмен полицейского: вместо рядового сотрудника угрозыска своей жизнью рискнул начальник управления полковник полиции Шиян, рассказал Геращенко.

Человек с гранатой потребовал автомобиль, сел в него с полицейским и ездит по городу. Сейчас полицейские ведут с захватчиком переговоры с целью уговорить его сдаться.

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21 июля в городе Луцк вооружённый дважды судимый гражданин Украины взял в заложники пассажиров автобуса и удерживал на протяжении девяти часов, пока не добился своего: по его просьбе президент Украины Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Главу государства раскритиковали за уступку захватчику: есть мнение, что теперь террористы и дальше будут пытаться «продавить» власть.

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ФОТО: МВД Украины
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