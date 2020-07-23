Мужчина с гранатой взял в заложники полицейского в Полтаве

Сотрудники украинской полиции не смогли задержать подозреваемого в угоне автомобиля в Полтаве: он достал гранату РГД-5 и, угрожая взорвать её, взял в заложники полицейского. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передаёт RT.

Захватчик согласился на обмен полицейского: вместо рядового сотрудника угрозыска своей жизнью рискнул начальник управления полковник полиции Шиян, рассказал Геращенко.

Человек с гранатой потребовал автомобиль, сел в него с полицейским и ездит по городу. Сейчас полицейские ведут с захватчиком переговоры с целью уговорить его сдаться.