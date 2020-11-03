Мужчина с гранатами попытался войти в отдел полиции Москвы
Возле УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. задержали мужчину с шумовой и страйкбольной гранатами, который пытался пройти в здание, пишет Telegram-канал Life Shot.
С ним работают силовики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на теракт.
Ранее в ночь на 30 октября 16-летний подросток забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району Татарстана два «коктейля Молотова», после чего попытался скрыться. Полицейские догнали юношу, который при задержании несколько раз ударил одного из сотрудников ножом. В итоге подростка застрелили. Было возбуждено уголовное дело, в том числе, о покушении на теракт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru