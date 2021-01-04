Мужчина расстрелял пастора в одной из церквей Техаса
Убит пастор церкви в восточной части штата Техас в США, сообщает канал KLTV.
Еще два человека получили ранения при стрельбе. Напавшего удалось задержать. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла 3 января в методистской церкви в районе города Уайнона.
Когда священник открыл дверь в туалет в церкви, он увидел, что там прячется человек. Злоумышленник находился в розыске после произошедшей ранее перестрелки. Он выхватил оружие пастора и после этого выстрелил в него.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 35 человек после массового конфликта со стрельбой.
Инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. В полицию поступили сообщения от местных жителей о потасовке с участием толпы. Приехавшие правоохранители нашли на месте следы крови, при этом участники конфликта успели разбежаться.
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