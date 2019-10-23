Мужчина ранил ножом двух курских школьниц

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, которая напал с ножом на двух школьниц на автобусной остановке в Курской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, пострадавшим по 15 лет. Одна из них успела брызнуть в нападавшего из перцового баллончика.

Согласно ориентировкам, злоумышленнику на вид 45-50 лет, ростом около 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные глаза и впалые щеки.

