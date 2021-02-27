Мужчина пытался совершить суицид около телецентра Останкино

Мужчина пытался покончить с собой около телецентра Останкино в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего спасли сотрудники Росгвардии. По данным агентства, мужчине потребовалась госпитализация. Отмечается, что он находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что сообщили, что мужчину заметил патруль Росгвардии. Затем им на помощь пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, охранявшие телебашню, они также вызвали на место происшествие врачей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СамоубийствоОстанкиноМосква
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