Мужчина пригрозил взорвать железнодорожную станцию под Тверью
14 июля 202119:45
Неизвестный остановил движение поездов в Тверской области, угрожая взорвать железнодорожную станцию. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Москва 24».
Отмечается, что мужчина стоял на железнодорожных путях на станции Редкино. На место инцидента вызвали экстренные службы. Неизвестный, увидев правоохранителей, ушел с железнодорожного полотна. Однако мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Движение следующих из Москвы в Тверь поездов восстановлено.
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14 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru