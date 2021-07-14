Мужчина пригрозил взорвать железнодорожную станцию под Тверью

Неизвестный остановил движение поездов в Тверской области, угрожая взорвать железнодорожную станцию. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Москва 24».

Отмечается, что мужчина стоял на железнодорожных путях на станции Редкино. На место инцидента вызвали экстренные службы. Неизвестный, увидев правоохранителей, ушел с железнодорожного полотна. Однако мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Движение следующих из Москвы в Тверь поездов восстановлено.

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ТЕГИ:Железная ДорогаУгроза ВзрываТверская Область
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