Мужчина попытался совершить суицид в одной из церквей Петербурга
12 августа 202121:09
Мужчина совершил попытку самоубийства в одном из православных храмов Санкт-Петербурга. Соответствующее сообщение разместил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что мужчина по фамилии Кескинен пытался покончить с собой в Троицком соборе на Троицком проспекте в Адмиралтейском районе города. Пострадавшего удалось спасти, он доставлен с травмами в больницу.
Причины поступка и точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru