Мужчина попытался совершить суицид в одной из церквей Петербурга

Мужчина совершил попытку самоубийства в одном из православных храмов Санкт-Петербурга. Соответствующее сообщение разместил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчина по фамилии Кескинен пытался покончить с собой в Троицком соборе на Троицком проспекте в Адмиралтейском районе города. Пострадавшего удалось спасти, он доставлен с травмами в больницу.

Причины поступка и точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЦерковьСамоубийствоСанкт-Петербург
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