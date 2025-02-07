Мужчина получил 20 лет колонии после гибели людей от наркотиков в Астрахани

Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых умерли 10 человек в мае 2024 года. Об этом сообщил СУСК России по Астраханской области.

С 8 по 11 мая прошлого года на территории Астрахани в разных местах, в том числе в транспорте, обнаружили тела 10 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, которые умерли от отравления наркотическими веществами. Следствие установило, что мужчина через интернет покупал наркотические средства для их сбыта.

Сообщается, что при организации закладок в городе он по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для здоровья и жизни количестве. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее правоохранительные органы завершили судебно-медицинские экспертизы по делу о смертях и отравлениях наркозависимых в Серпухове в 2024 году. Согласно данным, в результате употребления опиоидного наркотика метадона в прошлом году скончались 11 человек, передает «Радиоточка НСН».

