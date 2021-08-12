Мужчина погиб при перевороте лодки под Белгородом
Лодка перевернулась в Белгородской области, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
В лодке на момент происшествия находились шесть человек, в том числе трое детей. По данным следствия, лодка была арендована у местного жителя в селе Крапивное.
Отмечается, что в настоящее время ведутся поиски еще одного находившегося в лодке 38-летнего мужчины. Дети и 28-летняя женщина спаслись. Погибшему мужчине было 34 года.
На месте происшествия работают следователи, ведется опрос очевидцев случившегося.
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