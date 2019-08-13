В Казанском соборе Москвы мужчина с ножом напал на алтарника

Вооружённый мужчина напал на алтарника в Казанском соборе в Москве. Об этом сообщает АГН «Москва».

Неизвестный в церкви на Никольской улице порвал рубашку мирянину-алтарнику, а затем стал угрожать ему ножом-бабочкой, отмечает «Газета.ру». Хулиган был задержан силами прибывшей полиции. Им оказался 30-летний житель Серпухова, сообщает Москва 24.

Ранее сообщалось, что группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске. Нападавшие были задержаны.



