В Казанском соборе Москвы мужчина с ножом напал на алтарника
13 августа12:01
Вооружённый мужчина напал на алтарника в Казанском соборе в Москве. Об этом сообщает АГН «Москва».
Неизвестный в церкви на Никольской улице порвал рубашку мирянину-алтарнику, а затем стал угрожать ему ножом-бабочкой, отмечает «Газета.ру». Хулиган был задержан силами прибывшей полиции. Им оказался 30-летний житель Серпухова, сообщает Москва 24.
Ранее сообщалось, что группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске. Нападавшие были задержаны.
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