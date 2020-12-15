Мужчина напал на охранника больницы Минобороны РФ в Москве
Мужчина напал на охранника при попытке пройти в Консультативно-диагностический центр Минобороны России на Гоголевском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ СК по Москве Юлию Иванову.
Нападавший нанес охраннику колото-резаные ранения в правую руку. Ему оказана медицинская помощь.
Подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1992 года рождения. О мотивах его поступка не сообщается. Заведено уголовное дело по статье 317 УК РФ, "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Иванова отметила, что в настоящий момент проводятся следственные действия, уже назначена психиатрическая экспертиза, чтобы определить состояние психического здоровья нападавшего.
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