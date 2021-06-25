Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону
Мужчины на электросамокате в Кировском районе Ростова-на-Дону наехал на двухлетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. Ребенок получил травмы, при этом нарушитель "не принял меры к оказанию ребенку медицинской помощи".
Начата проверка, которая установит обстоятельства инцидента и личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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