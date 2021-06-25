Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Мужчины на электросамокате в Кировском районе Ростова-на-Дону наехал на двухлетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. Ребенок получил травмы, при этом нарушитель "не принял меры к оказанию ребенку медицинской помощи".

Начата проверка, которая установит обстоятельства инцидента и личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуРебенок
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры