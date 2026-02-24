СИЗО в Варшаве возвращает письма арестованному археологу Бутягину

Администрация следственного изолятора в Варшаве, где почти три месяца содержится российский археолог Александр Бутягин, не передает ему письма от друзей и коллег и отправляет их обратно. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

По их словам, консульство неоднократно пыталось переслать корреспонденцию, однако администрация СИЗО возвращает письма, ссылаясь на формальные требования. Сейчас ученый может получать только короткие записки через адвоката или представителей консульства, при этом прочитать их он должен во время встречи и не имеет возможности оставить у себя. За три месяца у него не состоялось ни одного телефонного разговора с семьей. Кроме того, защите пришлось отдельно добиваться разрешения на хранение в камере фотографий близких.