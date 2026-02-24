СИЗО в Варшаве возвращает письма арестованному археологу Бутягину
Администрация следственного изолятора в Варшаве, где почти три месяца содержится российский археолог Александр Бутягин, не передает ему письма от друзей и коллег и отправляет их обратно. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».
По их словам, консульство неоднократно пыталось переслать корреспонденцию, однако администрация СИЗО возвращает письма, ссылаясь на формальные требования. Сейчас ученый может получать только короткие записки через адвоката или представителей консульства, при этом прочитать их он должен во время встречи и не имеет возможности оставить у себя. За три месяца у него не состоялось ни одного телефонного разговора с семьей. Кроме того, защите пришлось отдельно добиваться разрешения на хранение в камере фотографий близких.
Апелляционный суд Варшавы ранее отказался отменить арест. Изначально Окружной суд города заключил Бутягина под стражу на 30 дней, затем срок продлили до 4 марта, указав на риск его возможного побега.
Ученого задержали в Польше в начале декабря по запросу Киева. Украинская сторона считает незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму в 2014-2019 годах. По украинскому законодательству ему может грозить до пяти лет лишения свободы, по польскому — до 10 лет. Бутягин возглавляет сектор античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа и является секретарем Археологической комиссии музея, передает «Радиоточка НСН».
