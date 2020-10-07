Мужчина загорелся в центре Петербурга

Неизвестный мужчина поджег себя на Лиговском проспекте, этот момент был заснят на видео. На его шее висел плакат.



Бригада скорой увезла мужчину в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе. По данным Фонтанки.ру, пострадавшим оказался 70-летний бизнесмен, 20 лет он руководил фирмой, которая занимается управлением нежилой недвижимости. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Мужчина получил ожоги около 50 % тела.

Это случай самосожжения стал вторым за последнюю неделю в России. Главного редактора издания KozaPress Ирину Славину обнаружили мертвой перед зданием областного управления МВД в Нижнем Новгороде 2 октября. Накануне смерти Славина сообщила на странице в Facebook об обысках в своей квартире.

