Мужчина едва не женился на чужой невесте из-за ошибки в сервисе карт
Сбой в Google Maps чуть не привел жителя Индонезии к женитьбе на незнакомке. Об этом сообщает портал The Indian Express.
В провинции Центральная Ява мужчина с друзьями, ехавший на свадьбу, заблудился из-за сбоя карт в Google. В результате компания заехала в соседний поселок, где тоже готовилась свадьба.
«Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них», — рассказала невеста Мария Ульфа, которая ждала задержавшегося в дороге жениха.
Недоразумение также выяснили гости, когда узнали, что приехавший был из Пемаланга, при этом будущий супруг Марии Ульфы родился в Кендале.
Потерявшемуся помогли найти дорогу к собственной невесте. В свою очередь, пользователи Сети оказались в недоумении – как жених не понял, что приехал на чужую свадьбу.
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