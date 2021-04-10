Мужчина едва не женился на чужой невесте из-за ошибки в сервисе карт

Сбой в Google Maps чуть не привел жителя Индонезии к женитьбе на незнакомке. Об этом сообщает портал The Indian Express.

Горько! Свадьба Джигурды и Анисиной

В провинции Центральная Ява мужчина с друзьями, ехавший на свадьбу, заблудился из-за сбоя карт в Google. В результате компания заехала в соседний поселок, где тоже готовилась свадьба.

«Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них», — рассказала невеста Мария Ульфа, которая ждала задержавшегося в дороге жениха.

Недоразумение также выяснили гости, когда узнали, что приехавший был из Пемаланга, при этом будущий супруг Марии Ульфы родился в Кендале.

Потерявшемуся помогли найти дорогу к собственной невесте. В свою очередь, пользователи Сети оказались в недоумении – как жених не понял, что приехал на чужую свадьбу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИндонезияПроисшествиеСвадьба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры