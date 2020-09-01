Муж на глазах детей зарезал воспитательницу детсада в Подмосковье
Представители следствия раскрыли детали убийства воспитательницы детского сада в подмосковном Воскресенске на глазах у детей. Подозреваемым в убийстве оказался супруг несчастной, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.
Накануне мужчина проник на территорию дошкольного детского учреждения, вошел в группу, где работала его жена, и нанёс ей удары ножом в шею и по рукам. Раненая умерла на месте. Злоумышленника задержали бойцы Росгвардии – они оперативно прибыли после того, как охранник активировал тревожную кнопку.
По информации РЕН ТВ, подозреваемый, 53-летний мужчина, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии, он сумел перепрыгнуть через забор и пройти через черный вход в здание.
Уже известно, что подозреваемый регулярно избивал жену и оскорблял двух их общих детей, отмечают «Известия». Женщина собиралась развестись с ним в начале сентября Муж нигде официально не работал.
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