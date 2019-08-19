Мусоровоз в Севастополе смял 15 авто. Видео
Мусоровоз «КамАЗ» умудрился повредил 15 машин на одной из улиц Севастополя. Как сообщили в региональном главе МВД, авария произошло сегодня днём в Молочной балке из-за отказа тормозов у грузовика. Из людей, к счастью, никто не пострадал, сообщает «Свободная пресса». Очевидцы выкладывают видео последствий ДТП в сеть.
Между тем, во избежание подобных и более серьёзных происшествий, в связи с проведением фестиваля «Таврида – Арт 2019» временно будет прекращено движение транспорта с 08:00 20 августа до 20:00 26 августа по дороге Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Как передает КИА, об этом сообщает Госавтоинспекции Крыма.
Движение перекроют на отрезке в районе поворота на бухту Капсель. При этом, для удобства водителей, в районе остановки пляжа «Медвежонок» организована временная площадка для стоянки автомобилей. С утра 23 августа до ночи 26 августа организовано также автобусное сообщение от автовокзала Судака до площадки фестиваля.
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Источник: https://kianews24.ru/news/dvizhenie-transporta-perekroyut-na-ucha/
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